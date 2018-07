Giorgio Rosciglione Quartet a Village Celimontana

n concerto dedicato alla musica d’oltreoceano e ai più famosi standard della tradizione americana. Venerdì 3 agosto sul palcoscenico di Village Celimontana andrà in scena il quartetto capitanato dal contrabbassista Giorgio Rosciglione che riproporrà al grande pubblico alcuni dei più noti standard della storia del jazz. Un omaggio sincero, nel rispetto della tradizione e soprattutto nel rispetto di quelle melodie originali che fino ad oggi si sono conservate resistendo allo scorrere del tempo.

Brani storici scritti tra gli anni ’40 e ’60 dai grandi compositori americani che in questo modo hanno lasciato ai posteri una traccia indelebile e grandi capolavori che ancora oggi vengono proposti in forme sempre nuove e diverse. Sul palcoscenico insieme a Giorgio Rosciglione ci saranno Gegè Munari alla batteria Andrea Pagani pianoforte, Francesco Lento alla tromba e come ospite il chitarrista Nicola Mingo.

Una serata, dunque, con una formazione composta da grandi musicisti di diverse generazioni che, con un tuffo nel passato, riporteranno in vita i grandi successi del songbook americano.

Line-up

Giorgio Rosciglione, contrabbasso

Gegè Munari, batteria

Francesco Lento, tromba

Andrea Pagani, pianoforte

Nicola Mingo, chitarra (Special guest)