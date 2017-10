La valigia dell'attore a Castel Romano designer outlet: il 7 ottobre c'è Giorgio Pasotti

Con l’autunno è arrivata la stagione dei must have, quei capi che non possono mancare nel nostro armadio, punto di incontro fra tendenze e gusto personale. Quest’anno si celebra il ritorno del cappotto, dell’abito di taglio sartoriale, della maglieria dai colori caldi, degli stivali. Ma quanto i must have raccontano di un personaggio pubblico?

Castel Romano Designer Outlet invita i protagonisti del grande schermo ad aprire la propria virtuale “valigia dell’attore”, mostrando al pubblico i capi di cui non farebbero mai a meno e raccontando le storie di quelle che considerano vere e proprie icone (o portafortuna) della propria carriera.

Si comincia il 7 ottobre con Giorgio Pasotti, uno dei volti più amati del cinema italiano, che nell’incontro guidato da Alvaro Moretti racconterà i segreti della sua valigia dei sogni autunnale dove non mancano mai cappotto, maglione e scarpe da ginnastica. Il colore del cuore? Blu, mentre l’abito sartoriale è un must have unicamente nelle occasioni professionali. Gli anni cult per Pasotti sono gli ’80, che per fortuna sua stanno tornando in auge. E per uno sportivo come lui – un passato agonistico nelle arti marziali cino-giapponesi - la tuta non può (mai) mancare.

Giorgio Pasotti sarà sul grande schermo dal 12 ottobre con Nove lune e mezza per la regia di Michela Andreozzi – che sarà presentato dal protagonista a Castel Romano - e su Rai 1 con Il capitano Maria, a fianco di Vanessa Incontrada.

L’appuntamento è per il 7 ottobre alle 16.00 in Piazza del Dinosauro, Castel Romano Designer Outlet. L’incontro sarà seguito dalla Proiezione del film Sapore di Te di Carlo Vanzina, con Giorgio Pasotti, Martina Stella, Vincenzo Salemme.

A Castel Romano Designer Outlet i must have sono i protagonisti di stagione, con i colori dell’autunno, la maglieria dai filati morbidi e preziosi, il ritorno del cappotto. Tra le recenti aperture, da non perdere Brooks Brothers, il brand leggendario di New York, Superdry con il suo stile innovativo, Northface, leader nell’abbigliamento tecnico e il nuovissimo Colmar che aprirà proprio questa settimana.