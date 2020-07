“Come Britney Spears – Covid19 Version”, Giorgio Montanini a Le Terrazze Live

Giorgio Montanini presenta “Come Britney Spears – Covid19 Version” sabato 29 agosto a Le Terrazze Live al Palazzo dei Congressi dell'Eur.

Il comico sceglie, consapevolmente, una forma espressiva specifica e rigorosa, per veicolare emozioni pensieri e opinioni. Sceglie il palco. Quando l’emotività del momento porta tutti quanti all’istintiva condivisione e liberazione, il comico ha il dovere di rispettare un religioso silenzio. La scelta del palco non concede la libertà di sfogarsi sull’onda dell’emotività. Per il profondo rispetto che deve alla sua scelta, non vomita nel calderone.

Metabolizza e trasforma ogni stimolo istintivo in un pensiero strutturato. Un pensiero scevro dell’emotività che, però, l’ha generato. Quando l’artista si confonde in mezzo alla bolgia e non si riesce più a distinguerlo dal resto... smette di essere un artista.

COSTO BIGLIETTI

Poltronissima

Intero: € 20,00 + € 2,00 d.p.

Poltrona

Intero: € 18,00 + € 2,00 d.p.

