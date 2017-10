Giorgio Conte con Sconfinando all'Auditorium

Sconfinando è il nuovo album e progetto live di Giorgio Conte. Compositore che ha scritto per Mina, Ornella Vanoni, Loretta Goggi e Fausto Leali (tra i tanti), Giorgio è anche chansonnier, con 13 album all'attivo, da più di 25 anni protagonista su palchi italiani, europei e canadesi.

Il suo brano "Gné gné” è stato utilizzato dal coreografo Baryshnikov in un balletto newyorkese. Il cantautore decide, con questo album, di sconfinare uscendo dal “recinto” delle precedenti produzioni per addentrarsi in sonorità sinfoniche ed indossare abiti eleganti, da alternare al casual e prêt-à-porter a lui consueti, con la complicità musicale del M° Alessandro Nidi e quella cromatica del M° Ugo Nespolo che ha ideato e realizzato l’immagine copertina.