Giokificio: Open Day, Brunch, lab di cucina, parco avventura, ludoteca e arrampicata

Sabato 1 giugno dalle 10 alle 12.30 si svolgerà un OPEN DAY del SUMMER CAMP 2019 dove si potrà conoscere la struttura, lo staff e fare la prova GRATUITA delle attività del programma giornaliero. Per bambini da 3 anni a 11 anni.

Inoltre torna la Roulotte dello Street Food nel parco!



OFFERTA BABY – GIOCO + STREET FOOD

Menu Piadina o pizza bianca farcita + acqua + parco avventura (1 giro) o arrampicata o ludoteca (1 ora): 12€ a bambino

OFFERTA FAMILY – GIOCO + STREET FOOD

Menu genitore (Insalata o piadina/pizza farcita o fritti + acqua) + Menu Baby (Menu Piadina o pizza bianca farcita + acqua) + parco avventura (1 giro) o arrampicata o ludoteca (1 ora): 19€



Domenica 2 giugno alle 15 ci sarà il laboratorio di cucina "Impastiamo le piadine romagnole"

Partendo dalle materie prime i bambini impasteranno e realizzeranno le proprie piadine da cucinare una volta tornati a casa. Un laboratorio per stimolare le abilità manuali dei bambini e parlare con loro di alimentazione.



ABBINA AL BRUNCH IN FAMIGLIA UNA O PIÙ ATTIVITÀ AL CHIUSO O ALL’APERTO: PERCORSO NEL PARCO AVVENTURA (ANCHE PER BAMBINI CHE DA POCO CAMMINANO IN AUTONOMIA), PARETE D’ARRAMPICATA AL CHIUSO (A PARTIRE DAI 3/4 ANNI), ACCESSO IN LUDOTECA.



Costo SOLO LABORATORIO: 15 euro a bambino (laboratorio + ludoteca 30′ + parco avventura 1 giro)

Costo LABORATORIO con PRANZO (menu piadina o pizza bianca farcita e acqua) + ATTIVITÀ (parco avventura(1 giro) o arrampicata o ludoteca(1 ora)): € 20 a bambino



Per info e prenotazioni 338.3609134 petracheng@yahoo.it www.petrachenglab.it

