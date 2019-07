Giohà Giordano Academy: apre ad Ostia la finestra sul mondo dei Quanti

Lido di Ostia, 5 luglio 2019, ore 18.00 - Il 5 luglio si inaugura ad Ostia la sede della Giohà Giordano Academy, società di formazione olistica e coaching trasformazionale nata dalla visione comune di due donne: Giohà Giordano, trainer, lightworker e motore in Spirito e contenuti dell’attività, ed Alessia Marchione, esperta in relazioni esterne in ambito istituzionale ed aziendale, attuale Amministratrice.

“Una combinazione di competenze vincente” come la definisce Alessia Marchione “che rappresenta un unicum nel mercato di riferimento e certamente un grande valore aggiunto per un settore ancora strutturalmente giovane in Italia, ma che ha un grande potenziale di crescita. Noi abbiamo accettato la sfida e siamo pronte a coglierlo. Per farlo abbiamo scelto il Lido di Ostia, dove sono nata e cresciuta, e dove stiamo aprendo la nostra sede”.

La mission della società è rendere possibile una nuova formazione personale a 360 gradi, sia per coloro che vogliono crescere e migliorarsi portando il cambiamento nella loro vita e nel business personale, sia per chi vuole fare della professione di operatore olistico il proprio lavoro. Quindi giovani, operatori del settore legato al benessere, ma anche medici, imprenditori, liberi professionisti o semplicemente persone desiderose di scoprire i propri talenti e migliorare la propria vita.

“Da oltre quarant’anni mi occupo di ricerca e formazione nel settore olistico” dice la Presidente Giohà Giordano “ed oggi più che mai, in un momento di caos generale, trovo necessario il recupero di un valore etico, morale e sociale che passi attraverso il Risveglio personale. La Società chiede eccellenze ed è per questo che il lavoro, la formazione che l’Accademia offre è indirizzato allo sviluppo dei talenti emozionali, motore motivazionale per l’eccellenza. È finito il tempo di ancorarsi al dolore e ai rimpianti del passato. Occorre cambiare il proprio paradigma partendo dal linguaggio e rispondere alle domande: chi sono oggi? Qual è il talento che mi permette di esprimere la mia eccellenza? La risposta che dò come trainer è: diventa il Capitano della tua vita e metti in azione la manifestazione”

La Giohà Giordano Academy è società tutta al femminile che guarda all’innovazione sociale come leva fondamentale per un nuovo approccio formativo nel quale la persona diventa la vera protagonista, nella sua complessa totalità di mente, corpo e spirito.



