Giocovisita "Le macchine e gli dei" a Centrale Montemartini

Il Museo della centrale Montemartini è un luogo ricco di fascino e bellezza in cui alle macchine della prima centrale elettrica pubblica di Roma si unisce la meraviglia dell'antico.

Una sede suggestiva e unica dall'aspetto surreale in cui le turbine, i motori diesel e la colossale caldaia a vapore fanno da

sfondo ad una parte della collezione dei Musei Capitolini. Grandi e piccini saranno coinvolti in una visita scandita dal racconto, quesiti da svelare, mappe da seguire e piccoli segreti da decifrare. Un'avventura in un luogo magico per vivere insieme in famiglia la bellezza dell'antico imparando e giocando tutti insieme.



Il percorso visita-gioco al Museo sarà organizzato per un gruppo misto (adulti e bambini); la visita e le prove da superare prediligeranno un percorso con linguaggio idoneo ed avvincente per i bambini dai 6 anni in su.



Ingresso al Museo:

Intero 11€ (10 € per i residenti)

Ridotto 10€ (9 € per i residenti)

bambini sotto i 6 anni gratuito.

PACCHETTO Famiglia:

1 adulto+ 1-2 bambini 11€

(2 adulti + 2-4 bambini 22€)



I biglietti di ingresso verranno acquistati direttamente il giorno della visita insieme all'operatore dell'Associazione che vi aiuterà ad attivare la tariffa più idonea al vostro gruppo familiare.



Costo dell'attività : 15 € per la coppia adulto - bambino. Il costo è di 7€ per ogni adulto aggiuntivo e di 8€ per ogni bambino aggiuntivo. I bambini al di sotto dei 6 anni non pagano il servizio, da segnalarne in ogni caso la presenza.

Tessera associativa: Le persone, adulti o bambini, che partecipano alle attività proposte dall’Associazione dovranno essere tesserate. La tessera associativa, di durata annuale, ha il costo di 3 euro.

Note importanti: La conferma della prenotazione avviene attraverso il pagamento della quota, da versare improrogabilmente entro il giorno 21 novembre 2019. Le quote potranno essere versate con due modalità:

- in contanti presso la libreria Il Soffiasogni

- oppure tramite bonifico bancario intestato a: Ass. Culturale Chissà Dove Iban: IT05G0709238860000000112878 indicando come causale: contributo per Ass. Chissà Dove - Centrale Montemartini+ cognome della famiglia. È possibile cancellare la prenotazione scrivendo a info@chissadove.it. Non si avrà diritto ad alcun rimborso del biglietto di ingresso mentre per il il costo della visita guidata. Non si avrà diritto al rimborso del servizio di visita guidata nei casi in cui:

- la prenotazione venga cancellata il giorno precedente o il giorno stesso della visita

- la prenotazione non venga cancellata e/o non ci si presenti alla visita guidata

- si arrivi in ritardo all'appuntamento programmato e la visita guidata abbia già avuto inizio.

Vi ricordiamo che è necessario prenotare indicando l’età dei bambini e lasciando un vostro contatto a info@chissadove.it o tramite WhatsApp al 349-6002087.Vi aspettiamo!