"Gioco Poetico" di Meng Donglai a Palazzo Velli Expo

Proseguendo sulla scia del programma annuale degli eventi artistici promossi dall'Associazione FUNSPACE ART, inaugura presso la splendida cornice di Palazzo Velli, nel cuore di Trastevere Gioco Poetico la prima mostra personale dell'artista cinese Meng Donglai, i cui lavori qui presentati, sono il frutto di un processo creativo scaturito dalla pittura en plein air e dall'esperienza maturata nel corso di tutti i suoi anni di studi nei vari paesi in cui ha vissuto. Tale mostra si prefigge di offrire ai visitatori un'esperienza artistica vivace, presentando al pubblico oltre sessanta lavori tra incisioni e ritratti dipinti a olio realizzati negli ultimi tre anni. In particolare, le stampe monotipo sono qui esposte per la prima volta al pubblico e giocano attraverso una sorta di satira sui luoghi comuni. Oltre alle opere in mostra, vi saranno le performance musicali degli artisti Zhang Xiaodan e Marco Ciardo e la performance di danza della ballerina Xie Jing. Saranno presenti all'inaugurazione l'artista Meng Donglai, il presidente dell'Associazione FunSpace Art, Zhu Xueqi, i docenti del corso di pittura e di scultura dell'Accademia di Belle Arti di Roma, i docenti del Conservatorio di Musica Santa Cecilia e numerosi altri artisti e critici d'arte. Meng Donglai è nata il 3 dicembre 1994 a Dalian in Cina. Dal 2013 al 2017 frequenta il corso di pittura presso l'Accademia di Belle Arti di Roma. Si dedica all'arte sin da giovanissima utilizzando diversi medium, tra cui anche la scrittura di testi e poesia. Vive tra Roma e Olanda. Wang Yongxu è nato nei mongol della Cina nel 1987 Dal 2008 al 2012 studia presso l'Istituto di Belle Arti di Pechino. Nel 2012 si trasferisce a Roma e si iscrive al corso di scultura presso l'Accademia di Belle Arti di Roma dove si laurea nel 2015 con la prof.ssa Oriana Impei. Nel 2016 fonda, insieme ad altri artisti, l'Associazione culturale e galleria "FUN SPACE" nel rione Esquilino a Roma. L'associazione culturale FUNSPACE ART è stata fondata nel gennaio 2016 e si occupa principalmente di progettazione di mostra d'arte. Il suo scopo è quello di diffondere le opere degli artisti da loro proposti, in particolare dei più giovani, aiutandoli ad aprire la strada verso nuove opportunità utili alla loro carriera artistica. Si tratta di una realtà dedicata principalmente alla diffusione e alla promozione della cultura artistica cinese in Italia, parallelamente ad uno scambio della scena artistica italiana in Cina, favorendo la realizzazione di tutte le attività che possono creare un ponte culturale tra i due paesi. www.funspaceart.com | info@funspaceart.com | Via Principe Eugenio, 96 - Roma INFO MOSTRA Palazzo Velli Expo www.palazzovelliexpo.it Piazza Sant'Egidio, 10 - 00153 Roma Dal 28 aprile al 4 maggio 2017 Orario di apertura: Tutti i giorni dalle 11:00 alle 19:00 Ingresso libero CONTATTI UFFICIO STAMPA Davide Macchia | 340 4906881 | d.macchia@besharable.it Con la collaborazione di Isabella Vitale

