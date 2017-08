Giochiamo insieme...alla Casina delle Civette!

In occasione della Mostra "Il meraviglioso mondo di Wal. Sculture fantastiche, animali magici e dove cercarli" nella quale sono esposte sculture a tutto tondo, i cui protagonisti sono dei putti-monelli intenti a esibirsi in giochi di destrezza e degli animali fantastici, i bambini verranno trasportati in un fantastico viaggio che li coinvolgerà in una serie di giochi, dai più antichi a quelli che ancora oggi si fanno all’aria aperta. Destinatari: bambini 6-10 anni.



Dopo la visita alla Casina delle Civette, i bambini verranno coinvolti dagli operatori didattici in giochi di vario tipo, allo scopo di far riscoprire i giochi più semplici che si facevano una volta, liberando la loro fantasia e divertendosi insieme!