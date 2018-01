Giochiamo con l’imperatore Traiano: un crucipuzzle sulla storia antica

A cura dell’Ufficio Fori Imperiali e dell’Ufficio Mercati di Traiano, con il contributo dei volontari del Servizio Civile. Davanti alla Colonna di Traiano i bambini parteciperanno al racconto della storia delle imprese di Traiano, raffigurate come un fumetto sul fusto della Colonna.

Successivamente, divisi in squadre, si sfideranno per riempire un crucipuzzle con “parole chiave” riferite all’imperatore Traiano ed alle sue imprese vittoriose. Al termine del laboratorio sarà consegnato un attestato di partecipazione a ciascun bambino in ricordo della giornata.

Età: 7-12 anni

Prenotazione obbligatoria al n. 060608 (max 15 bambini più i loro genitori)

Appuntamento in Piazza Foro Traiano davanti alla Colonna di Traiano