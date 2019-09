Giochi senza frontiere: 4 giornate di puro divertimento a GranRoma

Il centro commerciale GranRoma presenta la Prima edizione di Giochi senza frontiere. Il gioco che ha appassionato tutta l’Europa rivive nel nuovo centro commerciale della Capitale, con 4 giornate di puro divertimento.

Giochi senza frontiere a GranRoma

Quattro squadre si sfideranno in tanti giochi di abilità: in regalo, per tutti i partecipanti, tantissimi biglietti per il parco di divertimenti Rainbow Magicland. Potrai dimostrare la tua abilità con il toro meccanico, la torre di babele gigante e tante altre attrazioni.

L'appuntamento con Giochi senza frontiere a Granroma è per venerdì 13, sabato 14, venerdì 20 e sabato 21 settembre, dalle 16 alle 19.

Le sfide previste

THE BOSS SPLASH: Lo scopo del gioco è quello di colpire il bersaglio e quindi azionare il meccanismo che fa cadere in acqua il giocatore di un’altra squadra. Vince il gruppo che riesce a fare più “splash” con i 10 tiri a disposizione.

Primo piano, di fronte a SATUR – Guarda la posizione sulla mappa

CARRIOLA CHALLENGER: Con un giocatore alla guida e l’altro a bordo della carriola, lo scopo dell’attività è quello di ultimare un percorso a gimkana nel minor tempo possibile e senza penalità. In ogni tappa viene prelevato un particolare oggetto. I tre oggetti devono essere portati integri al traguardo.

Primo piano, di fronte a BERSHKA – Guarda la posizione sulla mappa

LA TORRE DI BABELE: Una gara a tempo. Ogni squadra ha a disposizione n.50 scatole e materiale per l’imballaggio. Lo scopo del gioco è quello in un determinato tempo di assemblare delle scatole di cartone e costruire una torre il più alta possibile.

Piano terra, di fronte a ZARA – Guarda la posizione sulla mappa

IL GLADIATORE: Una sfida a due a suon di cuscinate. Un ring gonfiabile dove vince chi incassa meno colpi e ne infligge di più.

Primo piano, di fronte a MEDIAWORLD – Guarda la posizione sulla mappa

TORO SCATENATO: Una gara a tempo. Un toro meccanico programmato per aumentare gradualmente la difficoltà dei movimenti nel tentativo di disarcionare il torero.

Piano terra, di fronte a YVES ROCHERS – Guarda la posizione sulla mappa

Giochi senza frontiere al Centro Commerciale GranRoma, tutte le info

Indirizzo: Via Aristide Merloni 141 (ex via Prenestina bis)

Per maggiori informazioni: https://www.granromagranshopping.it/evento/giochi-senza-frontiere/?utm_source=Romatoday&utm_medium=banner&utm_campaign=giochisenzafrontiere