I "Giochi Senza Barriere" stanno tornando! L'appuntamento allo Stadio dei Marmi è per mercoledì 12 giugno alle ore 20,30

Esiste un meraviglioso mondo in cui siamo tutti stranamente normali. Dove adulti e bambini giocano insieme. Dove i personaggi famosi gareggiano contro persone straordinariamente comuni. Dove le barriere non esistono, esistono solo gli ostacoli che separano dalla vittoria.

Per scoprirlo non resta che partecipare a Giochi senza barriere 2019 (qui le informazioni per registrarsi all'evento).

Giochi senza barriere 2019, l'evento

Dove: Stadio dei Marmi di Roma

Quando: 12 giugno

Orario: 20:30

Ai Giochi Senza Barriere, i bambini e i ragazzi di Art4Sport giocano e gareggiano insieme a tante persone normodotate e con disabilità, facendo vedere a tutti il loro straordinario potenziale e le grandi gesta degli atleti paralimpici.I

Grazie all'amichevole partecipazione di Balich Worldwide Shows, alla conduzione del Trio Medusa e alla presenza di bebe Vio e tantissimi altri ospiti d'eccezione, si potrà assistere ad uno spettacolo imperdibile e di una notte magica da ricordare a lungo.