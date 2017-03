GiocaJazz all'Auditorium

Il Ritmo suddivide ed ordina il tempo che separa un evento sonoro da un altro e viene esplorato in lungo ed in largo, da Massimo Nunzi, la sua la Band e i bambini. Il divertente percorso, costellato di sorprese, parte dalle origini del ritmo stesso e vi farà scoprire che senza ritmo, la vita sarebbe noiosissima… e imparerete anche il solfeggio!



Giocajazz è la musica, raccontata, vissuta e spiegata ai bambini dai 4 ai 12 anni, nei suoi elementi fondanti: Forma, Armonia, Ritmo, Melodia. Il jazz, che è una musica gioiosa ed immediatamente fruibile e di grande spessore artistico, può aiutare i bambini ad avvicinarsi anche alle altre musiche “colte” come la musica Classica, condividendone sostanzialmente la forma. I bambini, quando giocano, improvvisano continuamente e quindi si ritrovano facilmente in questo linguaggio che, permettendo un’interazione soddisfacente, aumenta la loro autostima. Nunzi, jazzista e compositore di musica Contemporanea, e bambino professionista per una decina di anni, ha scelto il jazz perché nelle sue forme più popolari, è malleabile e duttile e ha un impianto strutturale semplice e diretto, che non imbarazza i bimbi ma li coinvolge con gioia nella condivisione della musica come gioco. In più, i piccoli impareranno a menadito alcuni dei grandi classici del jazz. Questa nuova serie, introduce parecchie novità rispetto alle precedenti ed è una ideale continuazione del lavoro svolto in precedenza da Nunzi.