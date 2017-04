Gioachino Belli e la poesia romanesca

Con oltre duemila esilaranti sonetti in romanesco, Belli ha trasformato il dialetto in una vera e propria lingua d'arte. Geniale "monumento della plebe di Roma", con la sua verità "nuda" e "sfacciata" ha raccontato l'Urbe della sua epoca, senza risparmiare ricchi, potenti e prelati. Con una passeggiata nella poesia del Belli, ridisegneremo la Roma della prima metà dell'Ottocento, ripercorrendo i vicoli trasteverini vissuti dal poeta che ancora raccontano le contraddizioni e i colori che emergono dalla sua satira. Relatrice: Dott.ssa Claudia Coarelli Appuntamento a Piazza Gioachino Belli, statua. Non adatta agli amici a 4 zampe! Contributo visita: Offerta Libera. Prenotazione obbligatoria. Vi ricordiamo che per prenotare, le adesioni vanno compilate tramite il modulo sottostante o date via e-mail / telefonica, con i nominativi dei partecipanti e comunicazione di eventuale adesione di minori o titolari di riduzioni + numero telefonico come riferimento, come sotto specificato. I nostri eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) tramite modulo, e-mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2017 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione. Telefono: 3401964054 Indirizzo E-mail: associazioneculturalecalipso@yahoo.com Pagina Facebook: Associazione Culturale Calipso