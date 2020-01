Gio DeCaprio presenta "L'immenso amore" ai Pinispettinati

Venerdì 31 gennaio sul palcoscenico dei Pinispettinati Gio DeCaprio, pianista cantante e autore presenta il suo singolo "L'Immenso Amore” che preannuncia l’uscita del suo album a marzo. I suoi brani raccolgono le esperienze musicali dal tango al jazz al blues, vissute nella sua storia di pianista itinerante intorno al mondo. L'album prodotto dal Consorzio ZDB è arrangiato da Dario Rosciglione e Marcello Sirignano, musicisti di eccellenza della scena italiana. Con Gio sul palco una band di eccezione con i migliori nomi del jazz italiano Massimo Pirone al trombone tenore, Daniele Basirico al basso Mauro Salvatore alla batteria.

Gio DeCaprio dopo una lunghissima esperienza come pianista sulle navi intorno al mondo, decide di tradurre in musica le storie vissute nello girovagare intorno al mondo. In questa avventura lo accompagnano musicisti del calibro di Dario Rosciglione, vero e proprio punto di riferimento del jazz italiano ed internazionale, l' amico fraterno Mauro Salvatore, apprezzato batterista jazz ed al trombone tenore Massimo Pirone inconfondibile fiato dell’orchestra Rai. Gio ha raccolto in un album di prossima uscita impressioni e sogni di una vita mescolando i linguaggi musicali conosciuti un po' ovunque, dal tango al jazz, la rhumba ed il blues, senza mai appartenere specificamente ad uno di essi. In questa chiave nel suo repertorio alterna i propri brani a reinterpretazioni personali di De Andrè, Conte, Modugno conservando la propria originale lettura.

Per info ingresso contattare

pinispettinati@gmail.com

o ai numeri 3348337356 / 3939954899

ingresso con tessera dell'associazione Pinispettinati

Line-up

Massimo Pirone, trombone tenore

Daniele Basirico, contrabbasso

Mario Salvatore, batteria

Fabrizio Verduchi, percussioni