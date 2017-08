Gio Cristiano Trio

Una vera chicca del programma di musica dal vivo, proposta settimanalmente nell’incantevole scenario della terrazza La Grande Bellezza, è senza dubbio l’appuntamento fissato per le ore 20.00 del 25 agosto.

La serata sarà, infatti, allietata dall’esibizione di una grande Trio.



Gio Cristiano: Chitarra & Voce

Donato Cantelmo: Basso Elettrico

Emmanuele Rea: Batteria



GIO CRISTIANO Nasce a Napoli nel '79. Inizia lo studio della Musica da autodidatta, perfezionandosi poi con Mimmo Langella e Pietro Condorelli. Successivamente si diploma in Musica Jazz presso il Conservatorio "San Pietro a Majella" di Napoli con la tesi "L'ethno-Jazz Mediterraneo e la chitarra moderna". Nel corso del tempo ha suonato in diverse situazioni e diversi generi musicali, dalla musica popolare al funk, dal blues gospel al jazz contemporaeo. Collabora con diversi artisti della scena nazionale ed internazionale come Dean Bowman, Reggie Washington, Daniele Sepe. Nel 2015 ha realizzato insieme a Dean Bowman il disco Voodoo Miles che vede la partecipazione di Daniele Sepe come special guest .



Per poter godere di questa esibizione - che promette di essere iscritta nell’albo degli eventi da ricordare - non è necessario pagare alcun biglietto, essendo l’entrata gratuita. Se poi si vuol soddisfare anche la fame e la sete, il costo di una degustazione di specialità elaborate dallo staff e di un dissetante drink è di soli venti euro.