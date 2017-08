Gino Paoli e Danilo Rea in concerto al Castello di Santa Severa

L’estate a #UnCastelloSempreAperto presenta un nuovo imperdibile evento: il 23 agosto, alle ore 21.00, al Castello di Santa Severa il progetto di Gino Paoli e Danilo Rea “ Due come noi che…”.

Gino Paoli e Danilo Rea a Santa Severa

Uno spettacolo unico in cui il repertorio varia veleggiando nel mare dell’improvvisazione grazie ai virtuosismi di Danilo Rea al pianoforte e al desiderio di sperimentazione che da sempre accompagna Gino Paoli. Un live irripetibile, con una scaletta aperta con le canzoni più amate di Paoli, da «Averti addosso» a «Il cielo in una stanza», da «Vivere ancora» a «Perduti», passando per «La gatta» e «Come si fa», insieme a qualche brano celebre dei cantautori genovesi amici di una vita: «Canzone dell'amore perduto» e «Bocca di rosa» di De André, «Il nostro concerto» di Umberto Bindi, «Vedrai Vedrai» di Tenco, ma anche «Se tu sapessi» di Bruno Lauzi.

Il concerto spazierà tra i grandi classici nazionali e internazionali,come “ Non andare via», traduzione italiana di «Ne me quitte pas» che proprio Jacques Brel chiese di tradurre a Paoli e. non mancherà nemmeno l’omaggio alla melodia napoletana di cui Paoli e Rea sono appassionati conoscitori e ascoltatori come hanno dimostrato nell’ultimo lavoro discografico «Napoli con Amore» pubblicato alcuni anni fa.