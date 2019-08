Ginevra di Marco & Cristina Donà a 'Na Cosetta estiva

Due grandissime voci per la prima volta insieme in un concerto dedicato alla loro lunga e prestigiosa storia artistica. Ginevra Di Marco e Cristina Donà salgono sul palco di 'Na cosetta estiva per un live incredibile in cui incrociano i loro repertori fondendo le loro anime in un unico canto. Finalmente insieme, finalmente così vicine una grande cantautrice e una grande interprete, due artiste che negli anni hanno creato un modello a cui guardano molte voci femminili di questa generazione. Un album speciale, con brani inediti e altri totalmente riarrangiati e reinterpretati, che porta il loro nome ed è incentrato sul “camminare” – passione comune di Ginevra e Cristina.

“Abbiamo scelto di condensare in una manciata di canzoni il nostro vissuto, ovvero il passato che ci ha nutrite e fatte incontrare, e il presente, affinché la fotografia di questo disco fosse più ricca e rispettosa possibile di un sentire comune. Per questo, oltre a mescolare le nostre voci su brani che fanno parte dei nostri rispettivi repertori, abbiamo deciso di scrivere nuove canzoni per rappresentare l’essere qui oggi, scoprendo una passione comune: il camminare. Da lì siamo partite per raccontare in musica il senso del cammino: cammino come gesto quotidiano, come scoperta di sé nella natura, come risorsa ma anche come metafora, come osservazione del cammino altrui che spesso è fatica e sofferenza, il cammino di chi cerca una realtà migliore per sopravvivere, il cammino dell’essere madri. Camminare come spinta propulsiva verso la vita, la curiosità, il viaggio, la conoscenza, il tentativo di renderci – in ogni esperienza – persone migliori”.

Con loro sul palco il gruppo dello spettacolo "Stazioni Lunari”, Francesco Magnelli (piano e magnellophoni), Andrea Salvadori (chitarra, loop, tzouras), Luca Ragazzo (batteria), con l’aggiunta del produttore e co-autore degli ultimi dischi di Cristina Donà, Saverio Lanza (chitarra).