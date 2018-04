Ginevra Bassetti e Marianna Pulsoni

Domenica 22 aprile alle ore 11.30 ultimo appuntamento del mese con i concerti di musica classica voluti e organizzati dalla Fondazione Cristo Re.

Un appuntamento festivo con i migliori concertisti del Conservatorio di S. Cecilia per ascoltare straordinari giovani in lezioni interpretative e incontrare il grande repertorio musicale nella pratica imprescindibile del “concerto dal vivo”.

Una rassegna di musica che in primo luogo rappresenta l’opportunità di accedere a quella straordinaria realtà di talenti e dedizioni che è il Conservatorio “S. Cecilia”, proponendo le migliori promesse, o già certezze, della ricerca musicale e interpretativa dei nostri giorni.



Ad esibirsi: GINEVRA BASSETTI - violino e MARIANNA PULSONI - pianoforte.

Giovani concertiste nel momento più alto e poetico del loro apprendistato.



PROGRAMMA DI SALA



Robert Schumann (1810-1856)

Tre Romanze op.94

– Nicht Schnell (non veloce)

– Einfach, innig (semplice, intimo)

– Nicht Schnell – Nicht Schnell



Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sonata per violino e pianoforte op.12 n.1

– Allegro con brio

– Andante con variazioni

– Rondò allegro



Johannes Brahms (1833-1897)

Sonata per violino e pianoforte op.100 n.2

– Allegro amabile

– Andante tranquillo. Vivace. Andante. Vivace di più

– Allegro grazioso quasi Andante



Johannes Brahms (1833-1897)

Scherzo dalla Sonata FAE Wo02



• Ingresso libero fino ad esaurimento posti •



Sala Teatro Fondazione Cristo Re | Via Acherusio, 71 – 00199 Roma



Per maggiori informazioni visita il nostro sito web: http://bit.ly/concerti-fondazionecristore