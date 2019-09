Gina Lollobrigida a Castel Romano: guest star della mostra di Rino Barillari

Il prossimo 18 settembre un'ospite straordinaria festeggerà il grande successo della mostra 40 scatti della mia Dolce Vita assieme a Rino Barillari. La splendida Gina Lollobrigida, musa internazionale e icona del nostro grande Cinema, sarà la guest star di Castel Romano Designer Outlet circondata dalle immagini che Barillari ha scattato ai più grandi divi di sempre, tra le quali il memorabile scatto che ritrae la splendida protagonista de la “La Romana” accanto a Rudolf Nurejev, in abito da sera e macchina fotografica appesa al collo.

Accanto al suo ritratto - e a molti altri che il King of Paparazzi le ha dedicato negli anni e che svelerà nel corso della serata -, le meravigliose immagini che Barillari - recentemente insignito alla Mostra del Cinema di Venezia del premio “Una Vita nel Cinema” - ha scattato ai più grandi divi di tutti i tempi, icone di glamour e di eleganza immortalate nella città eterna durante gli anni d'oro della “Hollywood sul Tevere”. Oltre un milione di visitatori italiani e stranieri hanno visitato la mostra in soli tre mesi, presso il Centro McArthurGlen della Capitale.

“Siamo infinitamente orgogliosi del successo questo progetto, e che venga con noi a celebrarlo la straordinaria Gina Lollobrigida – ha dichiarato Enrico Biancato, Centre Manager di Castel Romano Designer Outlet – è un segno evidente che lo stile della Dolce Vita ha lasciato una traccia indelebile nella moda, anche quella di oggi, e che le quaranta storie dei protagonisti del glamour che ci ha regalato Rino Barillari ci fanno rivivere quegli anni indimenticabili, nella cornice di una Roma meravigliosa”.

L’appuntamento

Alle 18.30 di mercoledì 18 settembre Gina Lollobrigida saluterà il pubblico del centro McArthurGlen della Capitale e farà due chiacchiere sulla Dolce Vita e sullo stile di ieri e di oggi con il suo “paparazzo del cuore” Rino Barillari, assieme alla giornalista e curatrice della mostra Antonella Piperno. Ospiti alla serata, Nancy Brilli e Beppe Convertini. La travolgente musica swing degli anni ’60 sarà affidata al gruppo romano Peggy Sue and the Dynamites.

Protagonista di oltre 60 pellicole, che l’hanno vista diretta dai più grandi registi internazionali, la grande attrice è stata il sex symbol che a Humphrey Bogart faceva dire: "in Europa GI-NA-LOL-LO-BRI-GI-DA sono le sette sillabe più famose".

Indimenticabili gli abiti disegnati per lei dalle Sorelle Fontana e da Roberto Capucci, che hanno dettato lo stile degli anni '50 e '60; oggi Gina si diverte a disegnare da sola i suoi outfit.

Eclettica e infaticabile, l'attrice, fotografa scultrice di Subiaco si diverte oggi come allora: madrina e protagonista indiscussa di Miss Italia nella prima serata di Rai1, si dedicherà al pubblico di Castel Romano Designer Outlet assieme al fotografo che più di tutti ha reso immortale la Dolce Vita.

La mostra

La mostra Rino Barillari, 40 scatti della mia Dolce Vita organizzata da McArthurGlen a Castel Romano Designer Outlet e curata da Antonella Piperno, nasce da una “selezione sentimentale” fatta assieme all’autore, dal suo sterminato archivio. Foto in bianco e nero che immortalano la magia di star americane come Frank Sinatra e Audrey Hepburn, dive nostrane come Anna Magnani e Sophia Loren, protagonisti dello spettacolo come Raffaella Carrà e Mina e teste coronate di passaggio nella Capitale come la splendida Grace Kelly. Scatti e anni da incorniciare, che nella moda hanno lasciato un’impagabile eredità, tramandandoci il transgenerazionale tubino nero, gli occhialoni da diva, il maglioncino a collo alto immortalato nella "Dolce Vita" di Fellini e subito diventato “il dolcevita”, un evergreen che ha attraversato baldanzosamente molti decenni.

Grazie al grande successo di pubblico, la mostra 40 scatti della mia Dolce Vita in cartellone a Castel Romano Designer Outlet è stata prorogata fino al prossimo 13 ottobre.

Orari di apertura

lun-mar-gio-ven-sab-dom 10.00 - 20.00

mercoledì 10.00 – 21.00