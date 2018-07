Gigì & The Nowadays Orchestra

Il grande repertorio dei primi Musical, dei Cabaret o Night Club della Broadway dimenticata. La voce che ci condurrà in queste atmosfere è quella di Gigì (in arte Pamela Lacerenza): una voce unica, piena di talento e carisma, uniti per far vibrare ed emozionare il pubblico che l’ascolta.

Gigì rappresenta un’artista completa, “come quelle di una volta”: una cantante che balla ed intrattiene il pubblico, effervescente ed ironica ma allo stesso tempo magnetica, con tanta voglia di riportare alla luce e ad un pubblico più giovane, un repertorio retrò ancora oggi tutto da scoprire.

La sua voce porta alla ribalta brani intramontabili tratti dai più famosi musical di successo della Broadway di “qualche anno fa” come New York New York, Life is a Cabaret, Big Spender, All that jazz, fino ai grandi classici dello swing americano come L.o.v.e., Sing Sing Sing, Lady is a Tramp e tanti altri. Nelle sue performance, Gigì è accompagnata all’occorrenza dalla “Nowaday’s Orchestra” (8 elementi) o dallo storico quartetto del Micca Club: “I Velvettoni”.

NOWADAY'S ORCHESTRA:

Meloccaro Vincenzo

Edoardo Simeone

Giacomo Ronconi

Stefano Napoli

Gino Binchi