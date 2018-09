Gigi, si Voi dormite al Teatro Petrolini

“Gigi, si Voi dormite” è uno spettacolo di musica romana, scritto da Lavinia Fiorani e Federica Polenta, diretto da Lavinia Fiorani e interpretato da Lavinia Fiorani e Andrea Verticchio.

Nella Roma del secondo dopoguerra, irrompe nella vita del giovane Gigi, l'esuberante Ninetta, che tra una canzone e una bevuta afferma di essere nata nel 1859. Sebbene Gigi fatichi a credere che la storia di Ninetta sia attendibile, decide di accompagnarla a Trastevere, dove la donna vuole dimostrare che la propria casa, che i libri di storia danno per demolita, è ancora in piedi. Inizia così il viaggio, in una città ancora vittima dei bombardamenti e degli esiti della dittatura fascista, completamente diversa rispetto ai giorni nostri, ma certamente anche rispetto all’epoca di Ninetta. Ma chi è veramente Ninetta e chi è Gigi? Tra risate e momenti più introspettivi, i due protagonisti canteranno le loro gioie, i loro dolori e le nuove consapevolezze, ripercorrendo una parte del repertorio musicale romano, eseguito dal vivo dalla piccola orchestra de La RomAntica.

Lo spettacolo nasce dal desiderio di omaggiare Roma, raccontando al pubblico la storia e gli aneddoti meno noti della città.