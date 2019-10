Noi Due Instore Tour: Gigi D'Alessio incontra i fan a Romaest

Venerdì 18 ottobre, Gigi D'Alessio incontra i fan nel suo "Noi Due Instore tour in programma al Centro Commerciale Romaest. L'evento avrà inizio alle ore 17,30.

Gigi D'Alessio a Romaest, come si svolge l'incontro

Ci si potrà recare all'incontro solo con l'album "Noi Due" non ancora autografato. Sarà, inoltre, possibile acquistare "Noi Due" dove volete e non vi saranno pass.

PS: Per i minorenni il Centro Commerciale richiede una liberatoria compilata e firmata che trovate qui: http://bit.ly/liberatoria_romaest

- Gli iscritti al Fan Club Ufficiale "Contano & Cantano" non hanno nessuna priorità e nessuna agevolazione.

- L'album "Noi Due" con il quale ci si presenta ai vari instore non deve essere già stato precedentemente autografato.

In quel caso non permetteranno l'accesso al firmacopie.

- Non si potranno fare selfie.

- Le foto saranno scattate da un fotografo accreditato ed in seguito verranno postate nella pagina ufficiale dello store.

- Info disabili: i disabili avranno la precedenza. Potranno essere accompagnati da un adulto. Entrambi potranno avere un solo album.

- Info minorenni: i minorenni potranno essere accompagnati da un adulto. Entrambi potranno avere un solo album.