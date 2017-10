Gigi D'Agostino al Piper Club

È un ritorno fortemente voluto dai clubber capitolini, chiamati a rispondere presente alla serata - evento di Gigi D’Agostino, giovedì 12 ottobre 2017 al Piper Club di Roma.

Uno dei pochi dj e producer italiani ad aver fatto ballare almeno due generazioni, torna sul palco del locale di via Tagliamento per trascinare i suoi fan sul dancefloor. Il “Capitano” proporrà i suoi più grandi successi, recenti e passati, come: L'amour toujours (I'll Fly with You), Stay with me, Cuba Libre, La Passion, Bla Bla Bla, The Riddle, Elisir, Gin Lemon etc. Un viaggio musicale transgenerazionale per gli amanti del genere commerciale e “lento violento”. Ingresso esclusivamente in prevendita.



Apertura Porte: h 23.00



PREZZI:

• Ingresso in pista: 20€

• Ingresso Tavoli: 40€ a persona con drink o 1 bottiglia ogni 5 pax

Nota Bene: gruppi inferiori alle 5 persone verranno accorpati ad altri tavoli.



Info & Prevendite: 0698875854 - 3331818498