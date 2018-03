Gigi Biolcati in concerto presenta Da Spunda

Proseguono gli appuntamenti della rassegna Di canti e di storie¸ promossa da Squilibri d’intesa con il Teatro Tor Bella Monaca e configurata come un percorso in sei tappe per abbracciare, in musiche e parole, generazioni e culture diverse tra tradizione e innovazione.



Il 24 marzo, alle ore 21, secondo appuntamento della rassegna, sarà di scena il percussionista, compositore e cantante Gigi Biolcati, membro stabile di formazioni come Banditaliana, Bella Ciao e YouLook Trio, qui nell’inedita versione di one-man-show: un solo sul palco con una voce capace di infinite modulazioni e, soprattutto, un numero impressionante di strumenti. Biolcati suonerà per lo più da solo, salvo sorprese già annunciate, accompagnando la propria voce con una pluralità di percussioni (includenti anche vassoi metallici, damigiane, giocattoli), sintetizzatori, kalimba, piano elettrico, chitarra classica, la “fast-foot” – cassetta di legno suonata a piedi nudi da lui creata - e una chitarra autocostruita con materiali di recupero, percossa da una bacchetta del ristorante cinese. Del tutto uniche le performances di Body Percussion e la trasformazione del ritmo del dialetto in una sorta di rap.



Sul palco del Teatro di Tor Bella Monaca ci sarà ovviamente spazio anche per gli undici brani dell’ultimo lavoro di Biolcati, Da Spunda, d’ispirazione tradizionale e per lo più cantati in dialetto santhiatese, ricco di ritmo e portatore di saggezza popolare. Uniche eccezioni un brano della tradizione locale e l’originale e sorprendente cover di “Fiorin Fiorello”, grande classico degli anni trenta. Un album, al pari dello spettacolo, pervaso da un costruttivo ottimismo che ne spiega il titolo: trasformare le difficoltà della vita in opportunità per rinnovarsi e migliorare, così come nel biliardo la “sponda” da limite si fa virtuoso strumento.



Da spunda è stato in realtà il disco d’esordio di un musicista che, per le sue doti e capacità, vanta collaborazioni di grande prestigio, da Cristiano De Andrè a Aida Cooper fino all’arpista americano Park Stickney. Al 2010 risale l’avvio della collaborazione con Riccardo Tesi e Banditaliana, firmando anche alcune delle composizioni degli ultimi dischi. Dal 2014, cinquantesimo anniversario dello storico spettacolo Bella Ciao, partecipa alla sua rilettura, diretta da Riccardo Tesi, assieme a Lucilla Galeazzi, Elena Ledda, Ginevra Di Marco, Alessio Lega e Andrea Salvadori.







