L'estate 2020 al Giardino di Monk

"E quindi uscimmo a riveder le stelle", con questo verso che chiude l'inferno della Divina Commedia, Monk Roma riapre il suo giardino ai romani, lanciando un augurio, una celebrazione della ripartenza, della sinergia e della voglia di stare insieme, seppur in modo un po' diverso.

Lunedì 1 giugno e martedì 2 giugno riapre il servizio di bar e cucina in Terrazza, Arena e Cortile, dalle 19 alle 2. E da Mercoledì 3 giugno avrà ufficialmente il via la stagione estiva nel Giardino di Monk, con apertura dalle 10 alle 2 tutti i giorni.

Giardino di Monk, le attività:

Drink: Caffetteria / Birreria / Cocktail Bar

Food Pranzo / Cena / Merenda / Aperitivo

Prenotazioni: +39 3515211938 (solo WhatsApp)

Co-working: postazioni per lo smart-working all'aperto

Info & Prenotazioni: +39 3515211938 (solo WhatsApp)

MonkKidz island: Centro estivo per i più piccoli dal 15 giugno per tutta l'estate

Per info e prenotazioni: ilmonkdeipiccoli@monkroma.it

Per maggiori informazioni sull'estate 2020 nel Giardino di Monk: https://www.facebook.com/monkclubroma/ - www.monkroma.it