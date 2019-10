Gianni Resta in concerto al Fonclea

Domenica 6 ottobre 2019 dallo storico palco del Fonclea pub di Roma, Gianni Resta accompagnato dalla sua band, presenterà le nuove canzoni del prossimo album che verrà pubblicato in primavera e che sarà prodotto dall’etichetta capitolina G&M Recorfonic.

Gianni Resta è tra i musicisti e i cantautori più eclettici e attivi nel panorama artistico milanese, i suoi spettacoli sono sempre stati caratterizzati da una grande energia che mira a coinvolgere costantemente il pubblico grazie alle canzoni cariche di ironia e ai momenti più intimi e malinconici. Ha collaborato con svariati artisti tra i quali citiamo Natalino Balasso, noto attore impegnato nei temi sociali e la pluripremiata regista Roberta Torre (Tano da morire, Sud Side Stori) per la quale ha scritto le musiche dell’opera “elogio alla leggerezza”.

La band è completata da Rossana Cometa al basso, Fabio Giannelli alla batteria, Ludovico Banali alla chitarra e Federico Crafa alla tastiera e cori.



Fonclea Pub

via Crescenzio 82/A Roma

Prenotazione tavoli consigliata: 06 689 6302

Ingresso gratuito

Inizio concerto ore 21:30