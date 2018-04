Gianni Alemanno legge Francesco Guccini, il segretario del Movimento Nazionale per la Sovranità sfida la sinistra. Inedito e inusuale: Gianni Alemanno, segretario del Movimento Nazionale per la Sovranità sfiderà la sinistra sul terreno della cultura, affrontando sul leggio uno dei “mostri sacri” della cultura operaia: il cantautore, docente e poeta, nonché anarchico per autodefinizione Francesco Guccini e i testi delle sue canzoni.

Gianni Alemanno, nato e cresciuto nella destra romana, darà enfasi a brani come La Locomotiva, Che Guevara, L'avvelenata, Auschwitz ed Eskimo e nella tenzone sarà accompagnato dall'attore di teatro Giovanni D'Andrea che, brano dopo brano, spazierà dal ruolo di spalla a quello di protagonista della serata improntata all'invito alla lettura senza confini né steccati ideologici e politici. Con qualche sorpresa attoriale.

L'appuntamento è fissato per lunedì 23 aprile allele ore 21, presso il ristorante Titta al 162 di via Emanuele Filiberto per il primo di una serie di appuntamento del Monday Reading, gli apericena letterari a numero chiuso e su prenotazione.