Gianmarco Saurino dalla fiction al Teatro con Condannato a morte

Gianmarco Saurino, beniamino di serie di successo come Che Dio ci aiuti e Non dirlo al mio capo, è in scena all'OFF/OFF Theatre con Condannato a Morte, tratto dal romanzo di Victor Hugo.



Il monologo Condannato a Morte è tratto dal romanzo L'ultimo giorno di un condannato a morte di Victor Hugo, da cui Daniele Sacco trae spunto per dirigere il talento di Gianmarco Saurino, attore di origini pugliesi, classe '92, in passato già a confronto con altri grandi testi della letteratura come Cyrano De Bergerac, Il Gabbiano e l'Eneide. Quello messo in scena da Sacco è un faro puntato sulla pena di morte e sul suo non senso.



