Gianluca Secco, il primo live del 2018 a Roma sarà al Contestaccio

Il 20 aprile sul palco del Contestaccio torna Gianluca Secco per il primo concerto del 2018 a Roma.Lo spettacolo del poliedrico OneManBand è un coinvolgente incontro di poesia, teatro e musica. È un momento in cui il “monologo” di un artista solo sul palco diventa un m agnetico ed emozionante dialogo con il pubblico grazie alla sua intensità interpretativa e scenica.



Con il supporto della LoopStation, Gianluca Secco racconta, con il suo ruggito e le sue movenze da sciamano, storie visionarie e attuali, dove la voce è suono, colore e immagine, dando vita a uno show imperdibile.



Tutto questo ha generato il consenso della critica, facendo sì che nel 2015 con il suo album di esordio "Immobile" (BetaProduzioni/MArteLabel) venisse candidato prima nella sezione "Miglior Opera Prima" al Premio Tenco 2015. E ospite nel 2016 al Premio Tenco ha ricevuto la targa Tenco-NuovoImaie per la miglior interpretazione.