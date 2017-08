Gianluca Perasole presenta Hammondology a Villa Celimontana

Mercoledì 13 Settembre presso Villa Celimontana Gianluca Perasole presenta Hammondology



Con in primo piano l'organo hammond il trio, dai suoni raffinati, riempirà il silenzio e l'eleganza di una della ville più belle di Roma che proprio per il suo silenzio permette un ascolto attento e un eccellente fruizione della musica.

Nell'ambito del festival Bouganville Celimontana Gianluca Perasole porta un Jazz moderno e coinvolgente.



Villa Celimontana



Ingresso viale della Navicella, ingresso free



Line up



Gianluca Perasole batteria

Vincenzo lucarelli hammond

Roberto Schiano trombone