Gianluca Galvani Swing 5tet Live @ Cotton Club

The Sound Of Swing. Sabato 04 Marzo sale sul palco del Cotton Club Roma, una formazione musicale composta da maestri del Jazz classico e dello Swing. Un concerto che ripercorre la storia del jazz per una trentina d'anni, partendo dalle origini di New Orleans, la Chicago anni 20, l' era dello swing, fino ad arrivare al Jazz revival degli anni 50. Gianluca Galvani alla Cornetta, Renato Gattone al contrabbasso, Andrea Pagani al Pianoforte e Gianluca Galvani alla batteria, intrerpreteranno le straordinarie melodie dei compositori americani dei primi anni del 900 da George Gershwin a Cole Porter, da Duke Ellington a Hoagy Carmichael, Fats waller e Richard Rodgers. La ciliegina sulla torta sarà la meravigliosa cantante Letizia Antinori. COTTON CLUB ROMA - Via bellinzona, 2 - (angolo Corso Trieste) info e prenotazione - 349.0709468 - 06.85352527

