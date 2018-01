Domenica 18 Febbraio Gianluca Galvani presenta Swing trio al Cotton Club



Il repertorio della band comprende una magnifica selezione delle più belle melodie del jazz classico, dello Swing, senza tralasciare alcune memorabili musiche da film e rivisitazioni di brani celebri in chiave jazz.



Gianluca Galvani ha intrapreso la carriera concertistica da giovanissimo affianco ai migliori rappresentanti del jazz classico sia italiani che esteri. Ha partecipato a numerose trasmissioni radiofoniche e televisive e nel 2009 ha ampliato la sua esperienza anche alla cinematografia, con la partecipazione al film "Oggi Sposi" di Luca Lucini. Collabora Stabilmente con Rai TV, Rai Radio 2 ed artisti del calibro di Renzo Arbore, Paolo Belli, Enrico Montesano, Carlo Loffredo, Lino Patruno, Minnie Minoprio, Greg, Gianni Sanjust, Sammy Rimington, Harold Bradley, Marcello Rosa e Fabrizio Bosso Quest'anno è in teatro con l'attore Giorgio Tirabassi nello spettacolo musicale " Django Reinhardt il fulmine a tre dita " e nello spettacolo di Enrico Montesano.



Line up:



GIANLUCA GALVANI CORNETTA

PAOLO BERNARDI PIANO

RENATO GATTONE CONTRABBASSO



INGRESSO LIBERO



COTTON CLUB ROMA

via bellinzona, 2

(angolo Corso Trieste)

00198 ROMA



info e prenotazione

349.0709468

06.85352527



www.cottonclubroma.it