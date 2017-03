Gio 23 marzo 2017 h 22:00 Gianluca Figliola Trio al Gregory's Jazz Club Il chitarrista Gianluca Figliola - che fin da giovanissimo ha smesso presto di essere solo una bella promessa per affermarsi presto come uno dei più originali e innovativi interpreti della chitarra jazz - alla guida di un trio di primo livello con Vincenzo Florio al contrabbasso e Marco Valeri alla batteria. Tre delle migliori espressioni del jazz italiano - diversi per formazione e carriera ma uniti dallo stesso rispetto e amore per il jazz, soprattutto dal vivo. Le collaborazioni anche a livello internazionale, le registrazioni in studio, le presenze nei maggiori club e festival non solo in Italia li hanno fatti apprezzare al pubblico e posti all'attenzione della scena jazzistica nazionale e non solo, confermando quanto il lavoro e lo studio uniti a talento e doti tecniche e improvvisative non comuni siano alla base di un concerto di jazz dal vivo ben riuscito: l'interplay e il rispetto per il pubblico fanno il resto. Suonare standard non è proprio come suonare cover, se volete scoprire la differenza le due ore di stasera vi possono chiarire le idee. Il jazz per noi è una musica che prima di tutto deve arrivare gentilmente alle orecchie del pubblico, invitandolo a un dialogo, ad entrare in un'atmosfera. Il concerto di stasera, e più in generale la filosofia del club, rappresenta un continuo omaggio - mai un'imitazione ridicola per fare il verso a... - alla grande tradizione del jazz, ai suoi generi - dallo swing all'hardbop - in compagnia di alcuni dei migliori musicisti della scena jazz italiana e di una selezione degli standard e delle più belle canzoni estratte dai grandi songbooks del 900 dei maggiori compositori - da Cole Porter a Duke Ellington, da George Gershwin a Irving Berlin. Gianluca Figliola - Chitarra Vincenzo Florio - Contrabbasso Marco Valeri - Batteria Cena à la carte a partire dalle 19.30 Inizio concerto ore 22.00 € 15,00 inclusa la prima consumazione per assistere al solo concerto Via Gregoriana 54/a - Roma +39 066796386 +39 3278263770 booking@gregorysjazz.com