Gio 27 Lug. 2017 h 22:00

Gianluca Figliola 4tet



Il chitarrista Gianluca Figliola - che fin da giovanissimo ha smesso presto di essere solo una bella promessa per affermarsi presto come uno dei più originali e innovativi interpreti della chitarra jazz - alla guida di un quartetto che vede Pietro Lussu al pianoforte, Luca Fattorini al contrabbasso e Carlo Battisti alla batteria. Le collaborazioni anche a livello internazionale, le registrazioni in studio, le presenze nei maggiori club e festival non solo in Italia li hanno fatti apprezzare al pubblico e posti all'attenzione della scena jazzistica nazionale e non solo, confermando quanto il lavoro e lo studio uniti a talento e doti tecniche e improvvisative non comuni siano alla base di un concerto di jazz dal vivo ben riuscito: l'interplay e il rispetto per il pubblico fanno il resto.



Gianluca Figliola inizia a suonare la chitarra già da bambino, innamorato da sempre del jazz. Nel suo cammino di formazione ha avuto la possibilità di studiare con grandi maestri come Dario Lapenna, Umberto Fiorentino, Peter Bernstein e Jonathan Kreisberg. Tra le numerose collaborazioni, insieme a quella già citata con Flavio Boltro, ricordiamo il concerto insieme al sassofonista Rosario Giuliani in occasione del Festival delle Letterature del 2014 a Roma; il tour insieme a Paolo Damiani nei conservatori di Roma, Rovigo, Napoli, Monopoli; la rassegna Jazz Tales presso La Casa del Jazz, Roma. Le collaborazioni e sperimentazione continuano con Giovanni Amato, Enrico Pieranunzi, Leo Corradi, Roberto Gatto Pietro Lussu Marco Valeri e tanti altri artisti.



Gianluca Figliola - Chitarra

Pietro Lussu - Pianoforte

Luca Fattorini - Contrabbasso

Carlo Battisti - Batteria



Cena à la carte a partire dalle 19.30

Inizio concerto ore 22.00

€ 15,00 inclusa la prima consumazione

per assistere al solo concerto

Via Gregoriana 54/a - Roma

+39 066796386

+39 3278263770

booking@gregorysjazz.com