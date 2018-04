Gianluca Esposito all'Auditorium

Sassofonista e compositore di fama internazionale, Gianluca Esposito ha collaborato con artisti del calibro di Steve Grossman, Fabrizio Bosso, Flavio Boltro, Bob Mintzer e Jason Marsalis e ha pubblicato 5 dischi da leader: Jatzia, Little Groove, Conversation with a Big Man, Biancoscuro e The Hammer. In quartetto proporrà brani che, spaziando dallo swing, al funky, al latin, rispecchiano il suo stile eclettico.