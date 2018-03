Giangrande presenta Beauty at closing time a Largo Venue Roma. Il produttore e songwriter, Massimo Giangrande, considerato una delle figure più interessanti ed originali del panorama musicale italiano, torna sulle scene giovedì 22 Marzo al Largo Venue di Roma per presentare il suo nuovo album “Beauty at closing time”.

Un lavoro che sembra essere senza dubbio il più maturo ed intenso della sua carriera: “Ho commesso un sogno che suona più o meno così”. Frutto della preziosa collaborazione col produttore Daniele Tortora (Silvestri Afterhours, Diodato…) il disco, registrato in gran parte in presa diretta, è caratterizzato da sonorità più folk e minimali rispetto ai precedenti lavori.

Le 11 tracce dell’album, tutto in inglese, giocano con gli elementi essenziali della canzone che appare in una forma ruvida ed immediata, senza filtri, scaturita quasi dall’esigenza dell’uomo di voler catturare la bellezza del mondo, quando il tempo sembra ormai scaduto.

Le traiettorie melodiche sorprendenti unite al tessuto sonoro creato da musicisti di lunga esperienza come Angelo Santisi al violoncello, Andrea Biagioli al piano rhodes e Fabio Rondanini alle percussioni, rendono questo un album dall’ampio respiro internazionale, capace di confrontarsi senza timori reverenziali con le attuali produzioni del panorama musicale. Un disco che sa attraversare il tempo, che affascina e commuove.

L’uscita dell’album è prevista per il 9 marzo e sarà disponibile sul fisico e digitale con distribuzione Altermusic/Music Rails.

Largo Venue Roma

Via Biordo Michelotti 2

Tel. 06-87600746 Ingresso: 5 Euro x chi si iscrive all’evento fb o 7 Euro in sede