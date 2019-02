Giangrande Unplugged

"Ho commesso un sogno che suona più o meno così”



Nella calda ed intima atmosfera di Rumah, il nuovo spazio di Largo venue, Massimo Giangrande proporrà un liveset con brani tratti dai suoi tre dischi ed un’attenzione particolare al suo ultimo “Beauty at closing time".



Vi aspettiamo sabato 23 febbraio per il live di Giangrande ed una sorpresa speciale…sarà proiettato in esclusiva l'ultimo video "Free to Roam"



La serata aprirà il nuovo format “Rumah OFF” che una volta al mese porterà musica, sonorità e cibo di qualità.



Ingresso Gratuito



--------------



Rumah | Largo venue

Via Biordo Michelotti 2

( ang. Via Biordo Michelotti - Gattamelata/Ex Snia)

Fermata Malatesta (Metro C). Notturni : N12 e N28.

Parcheggio In zona, sull’evento i nostri consigli dove parcheggiare.

www.largovenue.com