Giancane live + Tunonna (Release Party)

Nei tempi di uscita del suo nuovo album "Una vita al top", Giancane presenta parte del suo ironico repertorio Sabato 7 Gennaio sul palco del Nuovo Cinema Palazzo, spazio che a San Lorenzo offre e diffonde da anni cultura e musica indipendente. Il cantautore, che si afferma portavoce e fruitore del genere country neomelodico, proporrà un live accompagnato dagli artisti del progetto artistico Tunonna, che presenterà il suo primo album con una peroni in mano mentre con l'altra fa 'ciao' al traffico da una panchina di periferia. 'Ciao sono Giancane': con queste parole e senza mezzi termini il cantautore romano si presenta come acuto osservatore della realtà; nei brani divertenti e mai banali ironizza, con estremi giochi di parole, i vizi e le virtù dell'uomo metropolitano nato negli anni zero. Componente del celebre gruppo romano Il Muro del Canto, Giancane esce dalla scena della band con un prodotto originalissimo ed un sound inconfondibile fatto di note pop, sfumature country e contaminazioni rock. Come un Cowboy in città, il primo fine settimana del nuovo anno si aggirerà anche tra le mura di San Lorenzo sfoderando la sua chitarra e tenendo con sé l'inconfondibile museruola tanto amata e tanto odiata.