Venerdì 16 Febbraio Gian Domenico Murdolo presenta l'Orchestra del Porto Fluvial all Cotton Club



L’orchestra ‘Porto Fluviale’ ha una lunga storia dove si sono alternati arrangiatori come Marco Tiso, Michele Iannaccone, Andrea Pace. L’Orchestra ‘Porto Fluviale’, oggi diretta dal maestro, compositore e arrangiatore Gian Domenico Murdolo, porta nella realtà romana la sua proposta musicale con un repertorio originale. Le fonti di ispirazione sono, gli autori delle colonne sonore di film italiani, quelli legati al mondo del Pop-Rock, ai classici del Jazz.



Line up:



GIAN DOMENICO MURDOLO DIRETTORE

ROBERTO AVERSANO SAX

MICHELE ROMANIELLO SAX

MAURIZIO SCHIFITTO SAX

CARLO GIOIA SAX

MARIO BIONDI SAX

PIETRO GIOIA TROMBA

MARCO PAOLI TROMBA

DANIELE MARTINELLI TROMBA

MARCELLO FONTANA TROMBA

ALESSANDRO VITTURINI TROMBA

RAFFAELLA PESCOSOLIDO TROMBONE

GIOVANNI TESTA TROMBONE

SAVERIO LIZZANI TROMBONE

ANDREA ZANCHI PIANO

GIUSEPPE DI PASQUA BASSO

FABIO BALDUCCI BATTERIA



INGRESSO €5



COTTON CLUB ROMA

via bellinzona, 2

(angolo Corso Trieste)

00198 ROMA



info e prenotazione

349.0709468

06.85352527



www.cottonclubroma.it