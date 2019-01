Giada Agasucci in concerto al Traffic Live

Sarà il primo concerto a Roma per la cantante pometina Giada Agasucci quello di giovedì 17 gennaio dalle 21.30 presso il Traffic Live (via Prenestina, 738).

Un appuntamento importante per la giovane cantante che ritorna sulla scena della musica, assieme alla sua band, con una determinazione e una consapevolezza nuova, con la voglia di farsi conoscere come la persona che è diventata dopo un lungo percorso di vita.

Un percorso di crescita fatto di molteplici esperienze e tanto studio, un cammino artistico affrontato con la determinazione di chi, finalmente, ha trovato il suo ambito espressivo ed un progetto a lungo termine che le possa dare quell’autorevolezza professionale negli anni futuri. Un lavoro difficile ed intenso che la vede supportata e indirizzata dalla sua etichetta discografica, la 8P Management.



Nel concerto, oltre ai suoi brani, interpreterà alcune tra le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana ed internazionale dagli anni 80 ad oggi, splendidamente vestita da Etienne Boutique.

Un appuntamento importante che vedrà anche la partecipazione di tanti amici del mondo dello spettacolo ed addetti ai lavori come Cinzia Leone, Alfredo Saitto, Mario Zannini, avv. Leopoldo Lombardi, Gennaro Marchese, Geppo, Dario Bandiera, Roberta Garzia, Alessandra Schiavoni, Ludovico Fremont, Marta Zoffoli che parteciperanno per supportare la giovane artista.



“Io credo fermamente nella verità delle performance dal vivo – dichiara Giada Agasucci - non voglio essere considerata soltanto un fenomeno televisivo e virtuale, voglio stare con il mio pubblico, voglio emozionarmi con lui e vivermi tutte le sensazioni, tutta la realtà che avviene sul palco ed attorno ad esso. Quando ti confronti dal vivo con il pubblico non hai filtri, non hai barriere.”