Dopo aver festeggiato i primi 10 anni di discografia, costellati di risultati importanti (Disco di Platino all’Arena di Verona, durante la trasmissione “Wind Music Awards”, 2 premi Lunezia, partecipazione agli “MTV TRLAwards”, varie presenze nella TOP TEN degli album più venduti) e suggellati dal 4° Album “Il Senso della Vita”, contenente i prestigiosi duetti con OrnellaVanoni e Enrico Ruggeri, i GHOST hanno voluto regalare ai FANS la possibilità di vivere una giornata indimenticabile, piena di Sorprese, di Emozioni e di Passione: il 1° GHOST DAY.

“Da qualche anno avevamo un’idea ricorrente”, commentano Alex e Enrico Magistri, “realizzare un EVENTO che occupasse un’intera giornata, che avesse una parte ludica e una “artistica”, che potesse unire in un abbraccio SPECIALE le componenti essenziali della nostra vita: i GHOST, con la loro MUSICA, le canzoni, la passione, i sentimenti e tutti i messaggi che vogliono trasmettere attraverso la loro essenza; il rapporto diretto con i Fans, che da sempre rappresenta per noi una fonte di gioia, di scambio umano-culturale, di crescita interiore; l’attività didattica, a cui stiamo dedicando passione e tante energie, per trasmettere il nostro bagaglio umano, tecnico, artistico, ai ragazzi che vogliono avvicinarsi alla Musica, ricevendo in cambio enormi soddisfazioni e la gioia unica che riesce a trasmettere lo sguardo felice di un bambino. Qualche mese fa siamo entrati a Cinecittà World, abbiamo toccato con mano la meravigliosa atmosfera del parco e la bellezza del Teatro 1, oltre a trovare cordialità e competenza in tutto lo Staff; abbiamo capito che era il posto giusto, finalmente il nostro piccolo-grande sogno di AMORE poteva prendere forma, era il momento di realizzare il 1° GHOST DAY”.

Ghost Day a Cinecittà World, il programma

Già dalla mattina, alle 11:00, ci sarà la possibilità di accedere al Parco CINECITTA’ WORLD e alle sue meravigliose attrazioni, condividendo divertimenti di ogni genere, in un clima “magico”. Poi, dalle 18:00 alle 21:00, all’interno del TEATRO 1, il momento clou della Festa: LIVE SPECIALISSIMO dei GHOST, un mare di MUSICA LIVE, con Ospiti Speciali, Danza, Teatro, elementi interattivi e tante nuove performances, realizzate in esclusiva per l’Evento.

Durante il Concerto alcuni ragazzi che partecipano ai laboratori musicali dei GHOST potranno vivere un’esperienza irripetibile, condividendo il Palco e la Musica con i loro Maestri, in una location fantastica.

A fine serata altro momento particolarmente suggestivo, con la presentazione ufficiale della GHOST MUSIC SCHOOL, che permetterà ai GHOST di trasmettere, in modo ancora più assiduo e completo il loro bagaglio artistico, tecnico, umano ai ragazzi che vogliono avvicinarsi alla MUSICA.