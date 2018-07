Ghetto ebraico: storia, tragedie e vita comune

Il Ghetto ebraico di Roma, tra i più antichi del mondo, fu istituito per volere di Papa Paolo IV nel 1555. La passeggiata mira a far conoscere la storia antica e moderna di uno dei posti più suggestivi della città, fatto di tradizioni, religione, antico e moderno che si incontrano: tragedie, vita comune, storie di luoghi e persone.



Roma ad Hoc vi guiderà in quei vicoli antichi, alla scoperta delle vestigia del passato del Portico d’Ottavia, di angoli splendidi come Piazza Mattei con la Fontana delle Tartarughe, di vie anguste e cariche di significato come via della Reginella.



Incontreremo lungo il percorso, semplicemente guardando a terra, molte “pietre d’inciampo”, memoria storica della tragica esistenza di semplici uomini e donne che, per il loro credo religioso, sono stati trucidati dalla follia nazista durante la seconda guerra mondiale.







