Gestione naturale dell'olivo in campo e in giardino

Giornata tecnica sull'olivicoltura naturale



Roma 8 febbraio



A seguito delle numerose richieste ricevute negli ultimi due anni per fornire supporto tecnico e consigli su prodotti e tecniche naturali innovativi applicate alla coltura dell'olivo i Giardinieri BioEtici hanno preparato una giornata tecnica che si propone di offrire concrete esperienze di approcci naturali alla coltivazione, conoscere prodotti e sistemi di gestione per una riduzione o sostituzione dell'approccio convenzionale, favorire il confronto e lo scambio tra i partecipanti. E' previsto un numero di massimo 30 iscritti a giornata per garantire la possibilità di interazione e la verifica dell'apprendimento.

Ai partecipanti verrà distribuita una cartellina di materiale informativo e potranno ricevere in seguito i principali contenuti delle relazioni via e-mail. Al termine della giornata verrà distribuito ai presenti un attestato di frequenza.



Formatori:



Marco Pulcino, vivaista e coltivatore (vedi scheda professionale http://giardiniere.bio/2018/10/30/marco-pulcino-vivaio-albero-della-vita/)

prof. Francisco Merli Panteghini, giardiniere bioetico (vedi scheda professionale http://giardiniere.bio/2018/11/22/francisco-merli-panteghini-giardiniere/)



Durata effettiva della formazione 7 ore in aula. Corso riconosciuto da Periti Agrari, Agrotecnici, Giardinieri BioEtici. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 5 FEBBRAIO A info@giardiniere.bio