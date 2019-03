Geromino Stilton nel regno della fantasia, musical per bambini

Torna al Teatro Brancaccio 'Geronimo Stilton nel Regno della Fantasia - il Musical' che ha conquistato le famiglie nei grandi teatri italiani.

Geronimo Stilton nel Regno della Fantasia - il Musical

Dopo il grande successo internazionale e i sold out delle passate stagioni in tutta Italia, torna Geronimo Stilton nel Regno della Fantasia – Il Musical. Una produzione All Entertainment su licenza esclusiva di Atlantica Entertainment, un musical fedelmente tratto dall’omonima serie best seller edita da Piemme e famosa in tutto il mondo. Lo show, che ha conquistato il pubblico dei grandi teatri italiani, racconta le avventure di Geronimo Stilton che insieme a gnomi, folletti e draghi, dovrà salvare la Regina delle Fate Floridiana. Un viaggio fantastico in mondi dove i sogni e la fantasia sono il tema principale di una storia che alterna momenti di puro divertimento a musica, colori, emozioni e personaggi fantastici. Un’esperienza indimenticabile per tutti i bambini, da 0 a 99 anni! Lo spettacolo è interamente cantato dal vivo.

SINOSSI

Dopo una dura giornata di lavoro all'Eco del Roditore, Geronimo Stilton finalmente torna a casa. Ma un fortissimo temporale fa saltare la corrente... per mille mozzarelle, la casa è più buia della pancia di un gatto! Geronimo sale in soffitta per prendere un candelabro, ma appena entra inciampa in un vecchio baule, sbatte il muso per terra e sviene! Al suo risveglio vede un carillon decorato con sette pietre preziose dentro il quale trova una pergamena scritta in una lingua misteriosa. Improvvisamente, però, dal carillon esce una luce fortissima e Geronimo si trova davanti a una scalinata di polvere di stelle che porta ad una porticina d’oro. Dopo averla aperta, Geronimo si ritrova in un luogo incantato: è il Regno della Fantasia! Grazie all’aiuto del ranocchio Scribacchius che traduce il Fantasico, la misteriosa lingua della pergamena, Geronimo scopre che si tratta di una richiesta d’aiuto di Floridiana, la Regina del Regno delle Fate, messa in serio pericolo da Stria, la perfida Regina delle Streghe. Per Geronimo inizia così un viaggio attraverso regni fantastici dove si imbatterà in draghi, sirene, folletti e giganti. Tra mille pericoli e rocambolesche avventure, Geronimo incontrerà la Compagnia della Fantasia e insieme ai suoi nuovi amici dovrà affrontare Stria e l'esercito delle Streghe... Riuscirà Geronimo a salvare Floridiana e a riportare la pace nel Regno della Fantasia?

Un'avventura affascinante, un viaggio indimenticabile in mondi dove i sogni e la fantasia sono il tema principale di una storia in cui si alternano momenti di puro divertimento a musica, colori, emozioni e personaggi fantastici... un'esperienza indimenticabile per tutti, da 0 a 99 anni!

L'appuntamento con 'Geronimo Stilton nel Regno della Fantasia - il Musical' è per il prossimo 10 marzo al Teatro Brancaccio.

Biglietti in vendita su Ticketone a partire da 24 euro