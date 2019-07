Germogli di Dignità Autonome di Prostituzione a ParcoMilvio

L'esperienza teatrale che ha sconvolto e coinvolto migliaia di persone torna, a grande richiesta, a Roma. Un’edizione speciale del capolavoro di Luciano Melchionna per la prima volta a ParcoMilvio.



Giovedì 18 luglio a partire dalle ore 20.00 a ParcoMilvio, il nuovo parco urbano di Roma dove osservare ed imparare la natura, arriva un’edizione speciale di uno degli spettacoli più amati e applauditi degli ultimi anni: Germogli di Dignità Autonome di Prostituzione, un evento unico ideato dal visionario Luciano Melchionna, costruito ad hoc per il luogo, che vedrà coinvolti molti dei protagonisti delle ultime edizioni dell’originale format.



La Casa Chiusa dell’Arte per questa speciale occasione spalanca le sue misteriose porte per trasformarsi in un grande Bordello en plein air. Lungo lo splendido viale alberato di ParcoMilvio, gli spettatori/clienti adescano e si lasciano adescare da prostitute e prostituti, in attesa sotto la luce rossa delle lanterne. Dopo aver contrattato il prezzo della prestazione con l'intrigante Maitresse del Bordello, i clienti/spettatori godranno di una o più 'Pillole di Piacere’, performance teatrali o musicali che a volte divertono, altre fanno riflettere e comunque emozionano. Un dimensione inusuale per la famosa “Casa Chiusa dell’Arte”, ma altrettanto intrigante e stravagante dove, tra rimandi circensi e musica coinvolgente, tra follie surreali e momenti di profonda riflessione, non mancheranno novità e sorprese.



La folle giostra guidata da 'Papi' Luciano Melchionna, ideata con Betta Cianchini e prodotta da Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro, torna a Roma dopo alcuni anni di assenza e grandissima attesa, per coinvolgere il pubblico della città che l’ha visto nascere, ormai 12 anni fa. Sembra ieri quando irrompeva sulla scena, scardinando le convenzioni classiche del teatro; oggi Dignità Autonome di Prostituzione vanta ben 44 edizioni, oltre 400 repliche e più di 500.000 spettatori che, in numerose città italiane e non solo, replica dopo replica, hanno applaudito più di 300 attori/performers.



Germogli di Dignità Autonome di Prostituzione si inserisce nella programmazione di ParcoMilvio, il neo-nato parco urbano attrezzato, versatile e sostenibile di 7.000 mq, localizzato lungo la banchina del fiume Tevere tra Ponte Milvio e Ponte Duca d’Aosta. ParcoMilvio vuole essere un evento diffuso, partecipato e pensato che cerca non solo di mostrare e valorizzare le eccellenze già attive sul territorio di Roma, ma anche allargare la comunità di persone che vogliono adoperarsi per una città sempre più “green” attraverso pratiche partecipative e condivise.





Germogli di Dignità Autonome di Prostituzione



evento speciale di Luciano Melchionna



dal format di Betta Cianchini e Luciano Melchionna

regia Luciano Melchionna

costumi Milla

disegno luci Gianni Caccia

assistente alla regia Sara Esposito

produzione Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro

organizzazione Vesuvioteatro.org



con

Lorenzo Balducci, Betta Cianchini, Cinzia Cordella, Veronica D’Elia, Marika De Chiara, Adelaide Di Bitonto, Ebbanesis, Sara Esposito, Adriano Falivene, Emanuela Gabrieli, Martina Galletta, Raffaele Giglio, Luciano Giugliano, Gabriele Guerra, Her, Dolores Melodia, Gianluca Merolli, Momo, Sabba, Irene Scarpato, Chiara Spoletini, Sandro Stefanini



Unica data

Giovedì 18 luglio 2019

Orari

dalle 20.00 / 24.00 | ingresso NO STOP dalle ore 20.00 alle 22.30

Indirizzo

Via Capoprati 00135, Roma

Ingresso esclusivamente da Ponte Duca d’Aosta, di fronte all'obelisco

Biglietti

Intero €20

Ridotto €15

Prevendita online

TicketOne

http://bit.ly/DAdP_ParcoMilvio



in loco aree food & beverage

In zona parcheggi disponibili

come arrivare:

www.parcomilvio.it/info-visitatori