GERMANA STELLA | STUDIES ABOUT MYSELF



Venerdì 11 Gennaio 2019 ore 19, INTERZONE GALLERIA presenta nella nuova sede di via Macerata 46 a Roma, la mostra fotografica STUDIES ABOUT MYSELF dell’artista Germana Stella.

All’interno dell’esposizione sarà ospitata il progetto fotografico SE POTESSI CREARE UN NUOVO ME, realizzato dalla collaborazione tra il fotografo Luca Bortolato e Germana Stella: un dialogo lungo 24 ore attraversando 24, piccole, istantanee.



La mostra, STUDIES ABOUT MYSELF, composta da un centinaio di immagini in autoritratto, indaga il concetto di autocensura sul proprio corpo. Corpo, che oggi, nel sistema dei social network, viene sempre più censurato e indirizzato verso una linea di controllo e purificazione del linguaggio visivo.

Germana Stella, fotografa e modella, attraversa la sua immagine, (in)scrive il suo corpo in disegni, collage, manipolazioni fotografiche: prima per necessità, poi per stile espressivo e identitario.

Nello studio del corpo, attraverso il suo corpo, l’artista opera una trasformazione visiva, un intimo diario quotidiano in cui si svela all’osservatore e si racconta, tracciando lo spazio dell’anima.



In occasione dell’inaugurazione della mostra verrà presentato il SESTO di una serie di POSTER d’autore in tiratura limitata della nuova collana INTERZONE POSTER COLLECTION.



Gli artisti Germana Stella e Luca Bortolato saranno presenti al vernissage della mostra il 11 Gennaio 2019 alle ore 19.



Catalogo: STUDIES ABOUT MYSELF, b/n, colore, italiano, pp. 170, INTERZONE, 2018



Stampe fotografiche mostra eseguite da Matteo Alessandri/LUCE



http://www.vogue.it/photovogue/portfolio/?id=51378

http://www.instagram.com/je_suis_bordeaux/?hl=it

http://www.lucabortolato.com/

http://www.interzonegalleria.it/it/galleria/10-galleria/123-.html

_________

GERMANA STELLA | STUDIES ABOUT MYSELF

a cura di Michele Corleone

in mostra 11.01.2019 | 08.02.2019

martedì - venerdì, ore 15 – 20

sabato su appuntamento