Gerardo di Lella meets Diane Schuur

Vincitrice di ben due grammy awards: Diane Schuur, grazie alla sua imparagonabile vocalità, è unanimamente riconosciuta come stella di prima grandezza a livello internazionale. A sei anni di distanza dalla fortunata collaborazione discografica nello straordinario album a firma di Di Lella Napoli & Jazz,(distr. UNIVERSAL) una produzione che ospita alcuni tra i più grandi solisti jazz del mondo (Adam Nussbaum, Dave Kikoski, Paquito D'Rivera, Tom Harrell, Bob Mintzer, Chris Potter, Alex Sipiagin, Robin Eubanks, Larry Carlton, Fabrizio Bosso), e dopo il concerto svoltosi il 28 Aprile 2014 al Parco della Musica di Roma (dove hanno registrato il tutto esaurito con 1.200 paganti) i due artisti si riuniranno in occasione del tour italiano che si concluderà il 26 febbraio al teatro olimpico di Roma. Il concerto, assolutamente originale, mette in evidenza sia le capacità interpretative di Diane Schuur che quelle di Gerardo Di Lella, elegante, autorevole quanto versatile arrangiatore e direttore d'orchestra di musica "extracolta" italiano. Con la spinta di una jazz orchestra di 14 elementi (4 sassofoni, 4 trombe, 2 tromboni, chitarra, pianoforte, basso, batteria) vengono proposti anche brani arrangiati per l'occasione da Di Lella - tra cui Speak low, Our love is here to stay, Sweet Georgia Brown, e rifacimenti originalissimi di classici napoletani come Turna a Surriento -, La scaletta presvede anche le storiche partiture della Count Basie Orchestra registrate espressamente per la Schuur nei suoi album più accreditati, come I just found about love, Besame mucho, Louisiana Sunday afternoon, Easy to love, I caught a touch of your love e la celeberrima Deedle's Blues