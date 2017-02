19 MARZO 2016 - Cross Roads Live Club - ROMA Con circa 100 milioni di dischi venduti, è stato uno degli artisti musicali britannici di maggior successo, nella madrepatria e all'estero. Molto famoso anche negli Stati Uniti d'America dove è seguito da milioni di fans. Originariamente membro del duo pop Wham!, si è poi lanciato in una fortunata carriera da solista iniziata nel 1987 conl'album Faith, vincendo 2 Grammy Award negli Stati Uniti, come artista Rhythm and blues, e realizzando numerose tournée mondiali. Purtroppo il 25 dicembre 2016 si è spento, per cause ancora ignote, lasciando un grande vuoto tra tutti si suoi fan ed estimatori. L'evento in programmazione vuole essere la prima grande occasione per tutti i suoi ammiratori di celebrare l'indimenticabile George Michael, attraverso un grande concerto, video e foto dell'artista scomparso. Attualmente l'evento è il primo e unico al mondo, ed ha come finalità quella di un tour internazionale per celebrare il grande artista. Per l'occasione sul palco si esibirà, con il repertorio dell'artista scomparso, una delle voci più ricercate in Italia e all'estero, l'Italo-Inglese GERRY DUNY , conosciuto dal grande pubblico per aver aperto il concerto e duettato con STEVE WONDER al Palasport di San Siro (vedi link https://www.youtube.com/watch?v=T_EPF-B4xuA ). Sconcertante inoltre la sua somiglianza all'artista originale (vedi allegato) Gerry Duny sarà accompagnato dai Make It WHAM!, l'unica band italiana che esegue da anni il concerto dello storico gruppo. La GEORGE MICHAEL CELEBRATION si svolgerà il 19 MARZO 2016 presso il più grande locale Live romano, il Cross Roads Live Club - ROMA (link http://www.crossroadsliveclub.it ) L'Ufficio Stampa