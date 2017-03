George Gershwin Night

Per il ventunesimo anno, l'International Chamber Ensemble torna con la sua Orchestra tra i cinquecenteschi archi dello stupendo Cortile di S. Ivo alla Sapienza, nel cuore di Roma, per una nuova serie di straordinari eventi musicali. Il saluto orchestrale al grande compositore George Gershwin comprende i suoi più conosciuti e amati brani, tra Summertime, un Americano a Parigi e Rhapsody in Blue. Date delle repliche: 21, 29 Luglio e 4, 10 Agosto ore 21

